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Россияне готовят штурмы на квадроциклах и мотоциклах на Покровском направлении

19:29 26.07.2026 Вс
2 мин
Цель врага - Доброполье
aimg Валерия Абабина
Фото:РФ готовит штурм на Покровском направлении (Getty Images)

На Покровском направлении российские оккупанты готовятся к новым наступательным действиям с применением легкой техники - квадроциклов и мотоциклов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 4-ю бригаду "Рубіж" Национальной гвардии Украины.

Подготовка к штурмам на легкой технике

По словам военных, в полосе ответственности бригады "Рубіж" на Покровском направлении противник продолжает подготовку к активизации наступательных действий. Оккупанты активно ведут аэроразведку и разминируют маршруты, чтобы обеспечить продвижение штурмовых групп.

Именно использование квадроциклов и мотоциклов, по всей вероятности, станет одним из основных способов, которые россияне будут применять для попыток прорыва украинской обороны.

Основной целью окупантов остается продвижение в направлении Доброполья.

Там противник сосредотачивает свои усилия, однако реализовать свои намерения пока не может.

Несмотря на постоянные штурмовые действия, враг не достигает поставленных целей.

Силы бригады "Рубеж" своевременно обнаруживают и уничтожают россиян еще на подступах к украинским позициям.

Сорванный механизированный штурм

На этой неделе военнослужащие бригады "Рубеж" были вовлечены в отражение масштабного механизированного штурма противника - его силами 1-го корпуса Национальной гвардии "Азов" и смежных подразделений успешно сорвали.

Во время боя бойцы "Рубежа" уничтожили одну боевую бронированную машину, мостоукладчика МТУ-72, а также участвовали в поражении другой вражеской техники.

Напомним, Покровское направление остается одним из самых горячих на всем фронте.

Еще в мае россияне приступили к массированным бомбардировкам Доброполья, сбросам с дронов и постоянным атакам, а местность близ Белозерска превратилась в арену "тотального воздушного террора", где российские дроны охотятся на маршруты обеспечения.

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