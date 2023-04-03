Россияне готовят Мариуполь к обороне и ожесточенным боям, - Андрющенко

"Россияне продолжают укрепляться . Мосты. Азовсталь. Ильича. Порт. Не стоит нырять в самообман и верить успокоительным вымышленным новостям о панических настроениях оккупантов в Мариуполе. Россияне готовят город к обороне и ожесточенным боям. Иногда смешно и по-идиотски, но готовят", - написал Андрющенко.

По его мнению, максимальная милитаризация города прямо указывает, что никакого "херсонского сценария" оккупанты там не планируют.

"Надеюсь, пока... Рабочие военной комендатуры и офицеры гарнизона обороны города в то же время уже ищут в аренду дома на море. Гражданские оккупанты на всю скупают рассаду и разбивают огороды", - сообщил Андрющенко.

По его словам, оккупанты снова верят, что в Мариуполе они "навсегда".

"Поэтому нас ждет новое сражение за Мариуполь. Однозначно. Но не обесценивайте тяжелую работу наших Героев вымышленными "паниками", - добавил Андрющенко.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне начали укрепляться вдоль трассы Мариуполь - Донецк, там враг усиленно роет окопы.

Добавим, также мы писали, что захватчики установили блокпосты на выезде из Мариуполя и начали рыть окопы и минировать территории у мостов.

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