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Россияне готовят Мариуполь к обороне и ожесточенным боям, - Андрющенко

Фото: россияне готовят Мариуполь к обороне и ожесточенным боям (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска в оккупированном Мариуполе продолжают укрепляться . Они готовятся к обороне и новым ожесточенным боям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Россияне продолжают укрепляться . Мосты. Азовсталь. Ильича. Порт. Не стоит нырять в самообман и верить успокоительным вымышленным новостям о панических настроениях оккупантов в Мариуполе. Россияне готовят город к обороне и ожесточенным боям. Иногда смешно и по-идиотски, но готовят", - написал Андрющенко.

По его мнению, максимальная милитаризация города прямо указывает, что никакого "херсонского сценария" оккупанты там не планируют.

"Надеюсь, пока... Рабочие военной комендатуры и офицеры гарнизона обороны города в то же время уже ищут в аренду дома на море. Гражданские оккупанты на всю скупают рассаду и разбивают огороды", - сообщил Андрющенко.

По его словам, оккупанты снова верят, что в Мариуполе они "навсегда".

"Поэтому нас ждет новое сражение за Мариуполь. Однозначно. Но не обесценивайте тяжелую работу наших Героев вымышленными "паниками", - добавил Андрющенко.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне начали укрепляться вдоль трассы Мариуполь - Донецк, там враг усиленно роет окопы.

Добавим, также мы писали, что захватчики установили блокпосты на выезде из Мариуполя и начали рыть окопы и минировать территории у мостов.

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