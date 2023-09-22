Партизаны в оккупированном Энергодаре провели спецоперацию, - источники

В ночь с 21 на 22 сентября представители движения сопротивления провели специальную операцию в Энергодаре. По городу распространили листовки с обращением к местным жителям.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в разведке.

На листовке людей предупреждают, что ВСУ уже близко и что Украина делает все для возвращения мирной жизни в Энергодар.

"Они запускались с беспилотника, с оккупированной территории. Было запущено в общей сложности 5 тысяч этих листовок. На самом деле такого рода операции проводятся регулярно", - рассказал собеседник.

Оккупация Энергодара

Напомним, что с марта 2022 года Энергодар Запорожской области оккупирован российскими войсками в ходе российского вторжения в Украину.

Отметим, что Энергодар является городом-спутником крупнейшей электростанции Европы - Запорожской АЭС, которую временно захватили россияне и постоянно устраивают разные провокации на станции.

Добавим, что украинские разведчики неоднократно проводили разного рода операции в городе. Из недавних - удар по так называемому "отделу паспортизации" оккупантов 12 сентября.

Кроме того, разведчики 28 августа эффективно уничтожили ряд вражеских объектов на оккупированной территории Запорожской области. В частности, под атаку попали объекты россиян в Энергодаре.

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