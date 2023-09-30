Россияне за две недели до вторжения провели "интересное совещание". Буданов раскрыл детали

По словам Буданова, россияне верили, что Харьков ждет "освободителей", поэтому не будет противиться. Оккупанты планировали быстро захватить город без сопротивления.

Однако за две недели до вторжения среди военно-политических руководителей РФ начались сомнения.

"За две недели до начала всех этих событий было одно интересное совещание, на котором в очередной раз начали дискуссию, все ли готово [к полномасштабному вторжению]. И началась определенная неуверенность, что там все так уж сильно ждут российских вояу", - рассказал Буданов.

По его словам, на этом совещании также поднимался вопрос, куда делись деньги, которые были выделены на войну против Украины. Буданов добавил, что огромные средства на подготовку к войне россияне просто разграбили.

"Был поднят вопрос - а куда тратились средства столько лет? На следующем совещании все сказали: знаете, там все готово, надо заходить", - сказал руководитель ГУР.

Освобождение Харьковской области

Напомним, год назад ВСУ провели успешное контрнаступление в Харьковской области. Украинским воинам за несколько дней удалось выгнать оккупантов и деоккупировать почти всю Харьковскую область, в частности, были освобождены Купянск, Волчанск и населенные пункты на границе с РФ.

Подробнее об этой операции - читайте в материале РБК-Украина.

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