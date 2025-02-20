Россияне вторую ночь подряд атаковали энергообъект в Одесской области

Российская армия атаковала энергетический объект в Одесской области вечером 19 февраля. Уже вторую ночь оккупанты бьют по энергообъектам региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
"Враг продолжает энергетический террор Одесской области вторую ночь подряд. Во время массированной атаки снова атакован энергетический объект ДТЭК", - говорится в сообщении.
Отмечается, что как только энергетики получат разрешение от военных и спасателей, начнут осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы.
Напомним, вечером 19 февраля власти Одесской области сообщили об атаке дронов на регион. В результате удара возникли пожары на крыше заведения общественного питания и склада. Было повреждено админздание, автомойка, проезжая часть и остекление частного дома.
Известно о пострадавшем 55-летнем мужчине. Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
По данным ОВА, из-за атаки без электроснабжения остались около 5 тысяч жителей одного из районов Одессы.
В ночь на 19 февраля российские дроны массированно атаковали Одессу и район. Оккупанты ударили по энергообъекту, в результате чего тысячи людей остались без света.
Также была повреждена гражданская инфраструктура, в частности, детская поликлиника, садик, остекление в многоэтажках и автомобили.
В результате атаки пострадали четыре человека, среди них ребенок.
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