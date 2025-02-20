Россияне вторую ночь подряд атаковали энергообъект в Одесской области

"Враг продолжает энергетический террор Одесской области вторую ночь подряд. Во время массированной атаки снова атакован энергетический объект ДТЭК", - говорится в сообщении.

Отмечается, что как только энергетики получат разрешение от военных и спасателей, начнут осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы.

Напомним, вечером 19 февраля власти Одесской области сообщили об атаке дронов на регион. В результате удара возникли пожары на крыше заведения общественного питания и склада. Было повреждено админздание, автомойка, проезжая часть и остекление частного дома.

Известно о пострадавшем 55-летнем мужчине. Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

По данным ОВА, из-за атаки без электроснабжения остались около 5 тысяч жителей одного из районов Одессы.