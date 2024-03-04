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Россияне дроном атаковали спасателей в Донецкой области: есть жертвы

Фото: россияне дроном ударили по спасателям (Павел Петров)
Автор: Карина Левицкая

В Донецкой области российские оккупанты с помощью дрона атаковали спасателей, которые на момент удара тушили пожар в Краматорском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

"Сегодня во время тушения пожара в Краматорском районе спасатели Славянского гарнизона попали под повторный обстрел россиян. По чрезвычайникам и пожарной технике враг ударил беспилотником", - сообщил Клименко.

Фото: россияне убили спасателей (t.me/Klymenko_MVS)

Клименко заявил, что от российского удара погибли Олег Мартыненко и Богдан Равлик, которым было 29 и 31 год соответственно.

Еще трое спасателей, по данным министра, получили ранения. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

"У наших спасателей нет оружия, они рисковали своей жизнью, чтобы другие могли жить", - подчеркнул Клименко.

Обстрелы Донецкой области

Россияне не оставляют попыток захватить территорию Донецкой области, а также продолжают терроризировать мирных жителей.

Недавно оккупанты четырьмя ракетами "С-300" ударили по Мирнограду. В результате травмы получили три местных жителя. А утром враг атаковал Покровск. Там известно о трех раненых.

До этого мы писали, что под вражеским обстрелом была Константиновка. Там оккупанты атаковали отделение полиции, а также больницу.

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