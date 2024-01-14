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Россияне дроном атаковали автомобиль полиции в Херсонской области, пострадал правоохранитель

Воскресенье 14 января 2024 14:56
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Россияне дроном атаковали автомобиль полиции в Херсонской области, пострадал правоохранитель Фото: Россияне дроном атаковали автомобиль полиции в Херсонской области, пострадал правоохранитель (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы с утра атаковали дроном служебный автомобиль полиции в населенном пункте Львове Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

"В результате незначительные травмы получил 50-летний полицейский, а транспортное средство получило механические повреждения", - пишет пресс-служба.

Также от удара беспилотника тяжелые травмы получил 54-летний житель Милового.

Россияне дроном атаковали автомобиль полиции в Херсонской области, пострадал правоохранитель

Фото: Россияне дроном атаковали автомобиль полиции в Херсонской области, пострадал милиционер (facebook.com/khersonpolice.official)

В частности утром враг обстрелял из артиллерии Днепровское, в результате чего был поврежден частный дом. 63-летняя владелица дома получила взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму, осколочное ранение ноги.

"В Шляховом в результате взрыва управляемой авиабомбы акубаротравму получил 27-летний работник полиции. Кроме этого, враг атаковал КАБами Змиевку, Красный Маяк и Берислав. Всего по населенным пунктам Бериславского района военные РФ с самолетов сбросили 9 управляемых авиабомб", - добавляет полиция.

Ситуация в Херсонской области

После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами оккупантов. Россияне атакуют гражданское население из тяжелого вооружения, артиллерии и авиации.

Как рассказывал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, вчера, 13 января, российские террористы совершили 103 обстрела территории региона. Враг запустил 406 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО, танков, БпЛА и авиации, а по Херсону - 28.

Россияне попали в:

  • жилищные кварталы населенных пунктов области;
  • припортовую инфраструктуру.

В результате ударов шесть человек получили ранения.

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