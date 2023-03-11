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Россияне на Донбассе раздают паспорта РФ, угрожая забрать соцвыплаты, - Генштаб

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Донбасс, Суббота 11 марта 2023 18:44
Россияне на Донбассе раздают паспорта РФ, угрожая забрать соцвыплаты, - Генштаб Фото: россияне на Донбассе раздают паспорта РФ (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Россияне в Донецкой и Луганской области угрожают забрать все соцвыплаты, если люди не согласятся заменить паспорт российским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

В настоящее время на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области военное руководство РФ в обязательном порядке требует от всех мобилизованных с ранее оккупированных территорий подписывать долговременные контракты на прохождение военной службы в армии России.

Однако для этого среди других документов необходимо обязательно иметь копию паспорта гражданина РФ.

"Оккупанты пытаются заставить отказаться от так называемого "паспорта Л/ДНР" в пользу российского гражданства. В противном случае военнослужащим и членам их семей угрожают в отказе от всех установленных выплат и социальной защиты предусмотренного для военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее мы писали, что россияне продолжают принудительную паспортизацию на оккупированных территориях и прибегают к шантажу.

Кроме того, в оккупированном Бердянске россияне провели рейды по семьям, не отдающим детей в российские школы.

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