RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне за сутки более 130 раз обстреляли Сумскую область: есть жертва

Фото: россияне обстреляли Сумскую область (facebook com mod.mil.rus)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты за сутки совершили более 130 обстрелов Сумской области. В результате вражеских атак погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации.

По данным администрации, в течение дня россияне совершили 22 обстрела пограничья. Обстрелы подверглись:

  • Белопольская,
  • Краснопольская,
  • Юнаковская,
  • Хотинская,
  • Великописаревская,
  • Середино-Будская,
  • Зноб-Новгородская,
  • Эсманская община.

Белопольская, Юнаковская, Хотинская, Здоб-Новгородская и Эстманская громады были обстреляны из артиллерии и минометов.

Краснопольскую громаду 14 раз обстреляли из минометного оружия и 23 раза из артиллерии. Кроме того, было зафиксировано два пуска с вертолета с использованием ракет НАР и выстрелы из СПГ-9 (8 взрывов).

В то же время по Середино-Будской громаде враг восемь раз ударил из РСЗО "Град" и минометов (22 взрыва). В результате вражеского обстрела погиб один гражданский человек.снили более 130 обстрелов Сумской области. В результате вражеских атак погиб человек.

Ситуация в Сумской области

После того как весной прошлого года украинские воины полностью выгнали российских оккупантов с территории Сумской области, противник практически ежедневно обстреливает регион с территории РФ. Чаще всего под удары попадают пограничные районы области.

Как писала областная военная администрация, в течение 1 сентября, россияне совершили 22 обстрела приграничного региона. В частности, зафиксировано 147 взрывов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

"Обстрелы подверглись Середино-Будской, Новослободской, Краснопольской, Миропольской, Зноб-Новгородской, Хотинской, Белопольской общин", - добавили в ОВА.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьВойна России против Украины