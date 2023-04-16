Россияне за сутки обстреляли три громады Сумской области

В течение дня россияне осуществили обстрелы трех приграничных громад - Великописаревской, Белопольской и Шалыгинской.

По Шалыгинской громаде враг бил из артиллерии. По территории громады было зафиксировано 3 прилета.

На территорию Великописаревской громады россияне сбросили 6 мин.

С помощью самоходной артиллерийской установки оккупанты обстреляли территории Белопольской общины. В общем, за сутки, было зафиксировано 7 прилетов.

Напомним, сегодня ночью российские кафиры нанесли удар по авиации по Свесе Сумской области. В результате атаки два человека ранены.

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