Россияне за сутки обстреляли Харьков и несколько приграничных районов области (фото)
За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли Харьков и приграничные населенные пункты Чугуевского, Купянского, Харьковского и Богодуховского районов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВВА Олега Синєгубова в Telegram.
"В Харькове в результате удара ракетой С-300 повреждено образовательное заведение, несколько автомобилей и выбиты окна в жилом многоэтажном доме. К счастью, без пострадавших", - рассказал он.
Кроме того, по его словам, в результате обстрела с. Гатище Чугуевского района повреждено по меньшей мере 3 частных жилых дома.
А в с. Лемещено Золочевской общины массированными обстрелами фактически уничтожено 7 частных домов и объекты инфраструктуры.
Как сообщалось, в среду, 15 марта, в Харькове сообщили о взрывах. По всей Украине звучала воздушная тревога.
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