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Россияне за сутки 31 раз обстреляли Сумскую область: четверо погибших

Фото: россияне 31 раз обстреляли пограничники Сумской области (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

За прошедшие сутки россияне 31 раз обстреляли Сумскую область. Из-за российской агрессии четыре человека погибли, еще столько же получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

Всего зафиксировано 120 взрывов. Обстрелы потерпели Зноб-Новгородская, Новослободская, Великописаревская, Роменская, Свесская, Краснопольская, Белопольская, Хотинская, Середино-Будская, Путивльская общины.

Зноб-Новгородская, Свесская и Новослободская общины: враг бил из минометов (по 8 взрывов и 1 взрыв соответственно)

Великописаревская община: россияне били из артиллерии (5 взрывов) и минометов (5 взрывов).

Роменская община: нанесен удар БпЛа типа Shahed (1 взрыв) по помещению учебного заведения в г. Ромны. Помещение учебного заведения разрушено полностью, 4 гражданских лица погибли, 4 ранены.

Краснопольская община: зафиксированы минометные обстрелы (26 взрывов) и обстрел из артиллерии (2 взрыва).

Белопольская община: проведены минометные обстрелы (12 взрывов) и обстрел из РСЗО (8 взрывов).

Хотинская община: зафиксирован сброс с БПЛА коптерного типа ВОГ (1 взрыв) и минометный обстрел (7 взрывов).

Средино-Будская община: россияне ударили из артиллерии (10 взрывов), минометов (7 взрывов) и гранатомета (АГС) (8 взрывов).

Путивльская община: 3 мины сбросил враг на территорию общины.

Ситуация в Сумской области

Россияне ежедневно обстреливают приграничные населенные пункты в Сумской области, используя минометы, артиллерию, дроны и другие виды вооружений.

Вчера около 10 утра захватчики ударили БпЛА по учебному заведению в городе Ромны. В результате удара здание школы было полностью разрушено. Сообщалось о четырех погибших и четырех раненых.

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Война России против УкраиныСумская область