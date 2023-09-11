Россияне за сутки 25 раз обстреляли Сумскую область, есть пострадавший

Российские военные за сутки совершили 25 обстрелов приграничных населенных пунктов Сумской области. В результате одного из них пострадал местный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВ в Telegram.

Краснопольская громада: оккупанты с территории РФ осуществили минометные обстрелы и артобстрел. Также они атаковали громаду БПЛА-камикадзе и вражеским "FPV-дроном".

Юнаковская община: россияне били из минометов.

Хотинская община: захватчики совершили обстрелы из миномета и танка, АГС и артиллерии.

Великописаревская громада: россияне сбросили восемь мин на территорию громады и осуществили обстрел из артиллерии. В результате артобстрела повреждено одно частное домовладение.

Зноб-Новгородская громада: россияне нанесли минометный обстрел. Также с территории РФ оккупанты совершили атаку из РСЗО. В результате обстрела получил контузию и ушибы местный житель. Также поврежден один частный дом.

Николаевская сельская община: россияне совершили атаку из миномета.

Путивльская громада: оккупанты стреляли из миномета.

Середино-Будская громада: враг бил из артиллерии.

Белопольская громада: россияне сбросили ВОГ с FPV-дрона, насчитано два взрыва.

Эсманская громада: с территории РФ зафиксирован минометный обстрел.

Ситуация в Сумской области

После того, как весной прошлого года украинские воины полностью изгнали российских оккупантов с территории Сумской области, противник практически ежедневно обстреливает регион с территории РФ. Чаще всего под удары попадают приграничные районы области.

Недавно российские оккупанты обстреляли из минометов город Середина-Буда Сумской области. В результате ударов ранения получили энергетики.

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