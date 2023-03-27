Россияне за сутки 20 раз обстреляли Херсонскую область, - ОВА
Фото: оккупанты совершили 20 обстрелов Херсонской области за сутки (telegram/olexandrprokudin)
За минувшие сутки оккупанты совершили 20 обстрелов по территории Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"Россияне выпустили 97 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". В общей сложности противник за минувшие сутки совершил 20 обстрелов. Пострадали четыре человека", - говорится в сообщении главы ОВА.
Он также отметил, что за прошедшие сутки с деокупированной территории области эвакуировано 43 человека.
Ранее мы писали, что россияне пытаются вести наступательные действия по пяти направлениям.
Напомним, в Херсонской области за один день четыре человека взорвались на минах.
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