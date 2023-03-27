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Россияне за сутки 20 раз обстреляли Херсонскую область, - ОВА

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Херсонская область, Понедельник 27 марта 2023 08:08
Россияне за сутки 20 раз обстреляли Херсонскую область, - ОВА Фото: оккупанты совершили 20 обстрелов Херсонской области за сутки (telegram/olexandrprokudin)
Автор: РБК-Украина

За минувшие сутки оккупанты совершили 20 обстрелов по территории Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Россияне выпустили 97 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". В общей сложности противник за минувшие сутки совершил 20 обстрелов. Пострадали четыре человека", - говорится в сообщении главы ОВА.

Он также отметил, что за прошедшие сутки с деокупированной территории области эвакуировано 43 человека.

Ранее мы писали, что россияне пытаются вести наступательные действия по пяти направлениям.

Напомним, в Херсонской области за один день четыре человека взорвались на минах.

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