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Россияне в десять раз уменьшили использование FPV-дронов. Гуменюк назвала причину

Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в десять раз уменьшили использование FPV-дронов на Херсонском направлении. Причиной стал очень плотный туман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, общая обстановка на юге Украины остается достаточно напряженной из-за того, что враг не прекращает обстрелы.

"А сегодняшние погодные условия очень способствуют тому, чтобы работали Силы обороны, а у врага таких возможностей было меньше. К примеру, если сравнивать вчерашние боевые сутки и сегодняшние, то количество использования FPV-дронов враг уменьшил в десять раз из-за чрезвычайно плотного тумана на Херсонском направлении, где враг запускает беспилотники", - рассказала Гуменюк.

Спикер отметила, что другие конфигурации БПЛА россияне используют, как правило, для того, чтобы сбрасывать осколочные боеприпасы, но и это количество тоже сегодня не достигает десятка.

По словам Гуменюк, это означает, что погода существенно повлияла, ведь за прошедшие сутки россияне использовали более 70 FPV-дронов.

Успехи ВСУ на левобережье Херсонской области

Напомним, еще в 2023 году украинским защитникам удалось взять под свой контроль часть левобережья Херсонской области.

Недавно проект DeepState показал видео, на котором можно увидеть, что наши бойцы установили украинский флаг в селе Крынки на левобережье Херсонской области.

 

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