Россияне за день применили более 50 КАБов и почти 500 дронов: сводка Генштаба

На фронте с начала 8 июня уже произошло 76 боевых столкновений. Россияне атаковали украинскую территорию 52 КАБами и 481 дроном-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на актуальная сводка Генштаба ВСУ.
По данным Генштаба, также сегодня россияне совершили более 2800 обстрелов по позициям ВСУ и населенным пунктам из разных типов вооружения, но украинские военные продолжают давать отпор наступательным действиям оккупантов.
На Харьковском направлении с начала суток отражены четыре атаки противника в районах Липцев, Глубокого и Волчанска.
На Купянском направлении отражено восемь атак оккупантов в районах населенных пунктов Синьковка, Песчаное, Андреевка, Грековка и Макеевка. Ситуация напряженная - продолжается бой близ Невского. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.
За сегодняшний день на этом направлении враг потерял 87 человек убитыми и ранеными. Также украинские военные уничтожили боевую бронированную машину, автомобиль и противотанковый ракетный комплекс противника.
В Лиманском направлении враг семь раз пытался продвинуться в направлениях населенных пунктов Невское, Терны, Ивановка, Торское и Диброва. Шесть атак отбиты, идет бой в районе Ивановки. Ситуация контролируемая, потери украинских позиций не допущены.
На Краматорском направлении украинские защитники пресекли три попытки противника вытеснить наших воинов в районах Часового Яра, Ивановского и Андреевки. В то же время ситуация у Ивановского остается напряженной - продолжается бой.
На Покровском направлении наша группировка отражала 27 атак оккупантов. Двадцать штурмовых попыток россиян в районах Новоалександровки, Евгеньевки, Сокола, Новопокровского, Новоселовки Первой и Яснобродовки отражены. Еще семь атак врага продолжаются.
Ситуация в этом направлении обострена, отмечает Генштаб. В частности, захватчики продолжают попытки прорваться со стороны Очеретиного на Евгеньевку и Новоалександровку. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения врага вглубь украинской территории.
Как отмечает Генштаб, украинские военные наносят огненное поражение, истощая оккупантов по всей линии боевого столкновения.
Так, подразделениями авиации и ракетных войск и артиллерии сегодня нанесены поражения по 21 району сосредоточения личного состава и военной техники, пункту управления, четырем средствам ПВО, станции РЭБ и трем радиолокационных станциях оккупантов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне не смогли реализовать свою наступательную операцию в Харьковской области.
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