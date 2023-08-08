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Россияне четыре раза обстреляли Днепропетровскую область: повреждена инфраструктура

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Вторник 08 августа 2023 07:52
Россияне четыре раза обстреляли Днепропетровскую область: повреждена инфраструктура Фото: россияне ночью атаковали Днепропетровскую область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 8 августа россияне четырежды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Отмечается, что россияне избивали из тяжелой артиллерии и "Граду". В Никополе повреждены сразу два лицея, админздание, 12 частных домов, два хозяйственных сооружения, авто, газопровод и четыре линии электропередач. Утром город обстреляли снова, информация уточняется.

Кроме этого, в Покровской общине снаряды агрессора избили энергетический объект.

"Главное - повсюду обошлось без погибших и пострадавших", - написал Лысак.

Обстрелы Никополя и Днепропетровской области

Россияне почти каждый день атакуют Никополь и район с другого берега Днепра. Обычно они используют артиллерию и управляемые авиабомбы.

Так, 3 августа россияне из тяжелой артиллерии они атаковали Днепропетровскую область - повреждены две школы. А из-за обстрелов 4 августа известно о двух раненых.

Вчера же в результате вражеской атаки погиб один человек, еще один человек получил ранения.

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Никополь Днепропетровская область Война России против Украины
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