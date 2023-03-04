Россияне в очередной раз обстреляли Херсонскую область: есть погибший

Сегодня, 4 марта, военные Российской Федерации обстреляли село в Херсонской области. В результате атаки погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА .

"Сегодня в полдень российская армия обстреляла село Львовое Тягинской громады, - есть погибший", - сообщили в ОВА.

По их данным, 57-летний мужчина во время обстрела получил обломочное ранение грудной клетки, в результате чего погиб в собственном доме.

Кроме того, в селе повреждены несколько домов мирных жителей и Дом культуры.