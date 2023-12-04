Россияне ждут благоприятной погоды, чтобы применить технику для штурма Авдеевки, - Барабаш

"Прошли сутки и сегодня уже началось очень много артиллерийских обстрелов, со ствольной и реактивной артиллерии, минометных обстрелов очень много. Ну и конечно, что штурмовых действий также добавилось. Вчера и сегодня их на порядок больше, чем в позапрошлые сутки", - рассказал Барабаш.

По его словам, третья волна штурмовых действий отличается от двух предыдущих тем, что они условно "открыли" два новых направления.

"Это не новые, они и были и раньше, и враг там очень часто какие-то активности проводил, но ведь не так, как по другим направлениям. Речь идет о направлении из Донецка через Спартак, и второе - с Ясиноватой на "промку", - объяснил начальник МВА.

Он добавил, что россияне пытаются растянуть внимание по всей линии обороны, пытаясь отвлечь ВСУ от приоритетных для них направлений.

"Скорее всего, они ждут более благоприятных погодных условий, чтобы применить на этих направлениях снова технику так количественно, как они делали это в двух предыдущих волнах", - отметил Барабаш.

Бои за Авдеевку

Российские оккупанты в начале октября активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что оккупанты потеряли в боях за Авдеевку не менее 10 тысяч солдат. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что российские потери в районе Авдеевки больше, чем в Бахмуте.

Украинские военные объясняли, что оккупанты не смогут захватить Авдеевку, если не "возьмут" территорию Авдеевского коксохимического.

Также 3 декабря воины 47-й отдельной механизированной бригады опровергли слухи о якобы продвижении оккупантов на территории Авдеевского коксохимического завода. Они подчеркнули, что завод контролируют ВСУ.