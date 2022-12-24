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Россияне ждут наступления ВСУ под Запорожьем. Жителям угрожают расстрелом в "день Икс"

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Запорожье , Суббота 24 декабря 2022 08:41
Россияне ждут наступления ВСУ под Запорожьем. Жителям угрожают расстрелом в "день Икс" Фото: россияне ждут наступления ВСУ под Запорожьем (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты назвали очередную дату наступления украинских войск. Жителям даже запретили выходить из домов и грозят расстрелом нарушителям комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Мелитополь.

"Мирному населению 25 грудня запрещено выходить со своих домов. Те, кто выйдет, будут наказаны вплоть до расстрела", - говорится в сообщении.

Между собой российские военные обсуждают, что 25 декабря - это предположительная дата наступления ВСУ по всей линии соприкосновения от Васильевки Запорожской области до Угледара Донецкой области.

При этом авторы не исключают, что это всего лишь очередной метод запугивания местного населения, чтобы люди не выходили из дома и не могли передать ВСУ данные о расположении оккупантов.

Как сообщалось, по данным Генштаба, россияне продолжают нести значительные потери в Запорожской области. Враг прибегает к разным средствам, чтобы полностью не потерять личный состав.

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