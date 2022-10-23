Россияне блокируют связь в Херсоне, чтобы "отрезать" ВСУ от партизан

Россияне демонтируют телекоммуникационное оборудование из телецентра во временно оккупированном Херсоне. Пытаются таким образом "отрезать" наших воинов от партизан.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс- службу "Центра национального сопротивления".

"По данным херсонского подполья, россияне демонтируют телекоммуникационное оборудование из телецентра. В частности, российский интернет-провайдер "Миранда" демонтировал центральный узел из телерадио центра. В дальнейшем россияне планируют покинуть город полностью без связи, теле- и радиовещания", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что таким образом оккупанты пытаются изолировать город, чтобы партизаны не могли передавать информацию нашим воинам во время контрнаступления.

"Центр национального сопротивления" призвал горожан покинуть ТОТ и выехать на подконтрольную Киеве территорию.