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Россияне били по Купянскому району с РСЗО, есть жертвы

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики обстреляли из РСЗО Купянский район Харьковской области. В результате обстрелов погиб один человек, еще двое - получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

7 января примерно в 12:50 оккупанты обстреляли с. Сеньково Купянского района. Осколочное ранение получил 17-летний парень.

Кроме того, в 14:20 российские захватчики обстреляли село Нечволодовка Купянского района. В населенном пункте разрушены и повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили. 

В результате обстрелов погиб 50-летний мирный житель. Еще одна женщина травмирована, медики оказали ей помощь на месте.

Российские военнослужащие били по селам Купянского района из РСЗО.

 

Фото: Россияне били по Купянскому району с РСЗО (t.me/prokuratura_kharkiv)

Ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты захватили приграничные районы Харьковской области в первые недели полномасштабного вторжения. Осенью 2022 года украинские военные освободили почти всю территорию Харьковской области.

После деоккупации россияне ежедневно обстреливают харьковскую область. Особенно страдает Купянский район. Кроме того, СМИ сообщают, что оккупанты якобы готовят наступление на Купянск, но власти опровергают это.

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