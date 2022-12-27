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Россияне били по Херсонской области из РСЗО, артиллерии и минометов: есть раненый

Иллюстративное фото: россияне били по Херсонской области из РСЗО, артиллерии и минометов (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные 40 раз обстреляли территорию Херсонской области за прошедшие сутки. Захватчики били из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов и танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

В частности, оккупанты 11 раз атаковали Херсон. Они ударили по заводу, частным и многоквартирным домам.

В результате вражеских обстрелов один человек получил ранения.

Напомним, жителей Херсонской области призывают эвакуироваться, поскольку из-за вражеских ударов невозможно будет обеспечить постоянное тепло- и водоснабжение.

Так, 25 декабря россияне 33 раза обстреляли Херсонскую область. Враг применил ряд вооружений, в том числе артиллерию и РСЗО.

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