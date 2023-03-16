Россияне с беспилотников атаковали медицинское учреждение в Херсоне: есть повреждения

"Только что враг атаковал с беспилотников двор одного из медучреждений города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за российской атаки повреждены транспортные средства и здания, которые расположены рядом.

"Предварительно медики и пациенты - не пострадали", - написал Прокудин.