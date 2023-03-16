Россияне с беспилотников атаковали медицинское учреждение в Херсоне: есть повреждения

В четверг, 16 марта, российские военные атаковали Херсон из беспилотников. Во вражескую атаку попало медицинское учреждение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
"Только что враг атаковал с беспилотников двор одного из медучреждений города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за российской атаки повреждены транспортные средства и здания, которые расположены рядом.
"Предварительно медики и пациенты - не пострадали", - написал Прокудин.
Напомним, что в четверг, 16 марта, в Херсоне раздались взрывы. Тогда на всей территории Украины звучала воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что российские военные 88 раз обстреляли территорию Херсонской области за прошедшие сутки. Захватчики выпустили 413 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".
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