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Россияне авиабомбами атаковали Купянский район: есть погибшие, ранен ребенок

Фото: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов (facebook com synegubov official)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 2 июня, авиабомбы атаковали пгт Ковшаровка в Харьковской области. В результате удара погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"Враг снова нанес удар двумя управляемыми авиационными бомбами по пгт Ковшаровка Купянского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что был поврежден жилой дом. К сожалению, 2 человека погибли - пожилой мужчина и женщина.

"Кроме того, получили ранения 3 женщины и 3-летний мальчик. Сейчас на месте работают экстренные службы. Информация уточняется", - пояснил Синегубов.

Ситуация в Купянском районе

Российские войска после деоккупации части региона регулярно обстреливают Купянский район.

Полиция и прокуратура сообщают о разрушениях гражданской инфраструктуры и жертвах среди мирного населения. Власти области призывают людей к эвакуации в более безопасные части Харьковской области.

Российские военные нанесли очередной ракетный удар по Харьковской области. Согласно предварительным данным, в результате обстрела никто из гражданских не пострадал.

Также оккупанты недавно обстреляли Волчанск в Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще один человек получил ранение.

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