Россияне атакуют Украину "Шахедами": в каких областях тревога

В Сумской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога из-за движения ударных БПЛА "Шахед" в их направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ и Карту воздушных тревог.
Об угрозе применения "Шахедов" в Сумской области ВС ВСУ сообщили в 23:12. Там объявлена воздушная тревога.
В 23:26 тревога объявлена также в Харьковской области.
"Харьковская область - движение ударных БпЛА в вашем направлении из Сумской области", - сообщили в Воздушных Силах.
Там уточнили, что БПЛА двигаются из Курской области РФ.
Мониторинговые паблики пишут, что дроны двигаются также с территории временно оккупированного Крыма.
Дополнено в 00:06. В 00:01 28 марта ВС ВСУ сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в Днепропетровской области.
Напомним, Россия в ночь на 27 марта выпустила по Украине 13 "Шахедов". Украинская ПВО уничтожила 10 дронов-камикадзе. ПВО работала в Харьковской, Сумской и Киевской областях.
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