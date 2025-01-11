На фронте за сутки почти 160 боев, более трети из них на Покровском направлении, - Генштаб

По состоянию на 22:00, 11 января, на фронте с начала суток произошло 157 боевых столкновений. Покровское направление остается самым горячим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

За сегодня противник нанес 11 авиационных и один ракетный удар, применил 20 КАБ и одну ракету, задействовал для ударов 751 дрон-камикадзе, совершил около четырех тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.

Ситуация на фронтах

При поддержке бомбардировочной авиации противник атакует позиции украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 63 наступательных действия. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Зверево, Новоандреевка, Успеновка, Славянка и Константинопольское. Наши защитники мужественно держат рубежи, отбили 52 вражеских атаки, одиннадцать боестолкновений продолжаются до сих пор. Ударам КАБами подверглись Покровск и Новопавловка.

"По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 189 и ранили 188 оккупантов. Уничтожен один танк, два БТРа, три единицы автомобильной техники и антенна БпЛА россиян. Также повреждены два автомобиля", - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении российские террористы один раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений, пытались продвинуться в направлении Казачьей Лопани.

Шестнадцать раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах Голубовки, Синьковки, Степной Новоселовки и Загрызово, сейчас идут три боестолкновения.

Девятнадцать атак врага отбили украинские воины вблизи Зеленого Гая, Новоегоровки, Макеевки, Тернов, Заречного, Григорьевки и в Серебрянском лесу на Лиманском направлении.

На Северском направлении враг совершил одну попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении оккупанты 22 раза шли на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Часов Яр и Ступочки, бои до сих пор продолжаются в нескольких локациях.

На Торецком направлении оккупанты сегодня шесть раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка и Дилиевки. До сих пор идет одно боестолкновение.

На Новопавловском направлении противник в течение дня атаковал украинцев пять раз в районах Новоселки и Большой Новоселки.

На Приднепровском направлении два вражеских штурма потерпели неудачу.

На Курском направлении сегодня наши защитники отражали 17 вражеских штурмов. Продолжается одно боестолкновение

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

"Сегодня стоит отметить воинов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады, 100-й отдельной механизированной бригады и 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике", - резюмировали в Генштабе.