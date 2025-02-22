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Россияне атакуют Украину дронами: где объявили тревогу и раздаются взрывы

Фото: россияне продолжают атаки по Украине (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 22 февраля, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Военные фиксируют вражеские дроны, работают силы ПВО, в связи с чем в некоторых регионах были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и канал Киевской областной военной администрации (КОВА).

По последним данным, по состоянию на 22:15 вражеские дроны были зафиксированы:

  • в центре Сумской области, курс - юго-западный;
  • в Черниговской области, курс - западный/юго-западный;
  • в Запорожской, курс - северный/северо-западный;
  • на юге Днепропетровской, курс - северный;
  • на востоке Киевской, курс - западный/юго-западный;
  • на севере Полтавской, курс - юго-западный; на севере Полтавской, курс - юго-западный;
  • на севере Черкасской, курс - юго-западный;
  • на востоке Харьковской, курс - южный/юго-западный.

Перед этим в Киевской области раздавались звуки взрывов. В регионе были зафиксированы вражеские беспилотники, в связи с чем работали силы ПВО. Также взрывы были слышны в Одессе.

Между тем, примерно в 22:27, звуки взрывов были слышны в Киеве и Кривом Роге. В столице работает ПВО после объявления угрозы применения баллистики.

Где объявили тревогу

По состоянию на 22:30 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

 

Напомним, что в ночь на 22 февраля россияне запустили по Украине 162 дрона. По состоянию на 8 утра, силы ПВО сбили более половины из них, а именно 82 дрона. Еще 75 вражеских дронов-имитаторов были локационно потеряны.

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