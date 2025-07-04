Россияне атакуют на 10 направлениях: тридцать штурмов под Покровском, бои продолжаются
С начала суток на фронте зафиксировано почти 80 боевых столкновений. Российские войска активизировали штурмы сразу на десяти направлениях, больше всего - на Покровском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По состоянию на 16:00 с начала этих суток произошло 77 боевых столкновений. Силы обороны принимают меры для недопущения продвижения противника вглубь украинской территории.
Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали общины приграничных населенных пунктов, в частности Янжуловка Черниговской области; Большая Писаревка, Толстодубово, Михайловское, Покровка, Проходы, Марьино, Луговка, Муравейня, Зноб-Новгородское Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 11 боестолкновений. Кроме того, враг нанес восемь авиаударов, сбросив 15 управляемых авиабомб, а также совершил 160 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили три атаки вражеских войск, еще два боестолкновения продолжаются. Враг пытается продвинуться в районах Волчанска, Глубокого и Зеленого. Авиаудару подвергся населенный пункт Ольховатка.
На Купянском направлении российские оккупанты четыре раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Голубовка и Зеленый Гай, сейчас идет бой.
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила девять атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Надежда, Грековка, Карповка, Редкодуб, Зеленая Долина и Торское, четыре боестолкновения продолжаются.
На Торецком направлении враг совершил три штурмовые действия в сторону населенных пунктов Романовка, Русин Яр и Яблоновка. Один бой продолжается до сих пор.
На Покровском направлении российские захватчики совершили 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Новоторецкое, Разино, Миролюбовка, Луч, Новоукраинка, Удачное, Новосергиевка, Котляровка и Алексеевка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 27 атак противника, три боестолкновения продолжаются.
Авиация противника сбросила авиабомбы на Новопавловку.
На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Ялта, Звезда, Запорожье, Комар, Воскресенка и Шевченко. Силы обороны отбили восемь вражеских штурмов, еще две атаки продолжаются.
На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Каменского и в сторону Новоандреевки. Авиация агрессора нанесла авиаудары по району Каменского.
На Приднепровском направлении украинские воины отбили две атаки оккупантов в районе Антоновского моста, еще одно боестолкновение продолжается.
Потери врага
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1120 человек.
Также украинские воины обезвредили:
- два танка,
- десять боевых бронированных машин,
- 50 артиллерийских систем,
- одну реактивную систему залпового огня,
- 205 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня,
- 112 единиц автомобильной и три единицы специальной техники оккупантов.
Стоит заметить, что этим утром Генеральный штаб Украины обновил карты, которые изображают актуальную ситуацию по всем направлениям фронта.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.