Война в Украине

Россияне атакуют почти на всех направлениях: где идут самые горячие бои

Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На фронте с начала суток 25 августа произошло 76 боевых столкновений. Российские оккупанты атакуют почти на всех направлениях, больше всего - на Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Атаку врагов сейчас отражают украинские защитники на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. Также противник нанес четыре авиаудара, сбросил семь КАБов, совершил 93 обстрела, в том числе два - из реактивных систем залпового огня. Украинские подразделения проводят активные действия по срыву планов оккупанта, имеют успехи в некоторых локациях.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Амбарного, и в сторону Кутьковки и Колодезного, четыре боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении продолжаются четыре атаки на позиции украинских войск в районах Синьковки, Голубовки, Колесниковки и Загрызово.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 13 раз вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Грековка, Колодязи, Новоселовка, Зеленая Долина и в сторону Ямполя и Серебрянки. Силы обороны успешно остановили шесть попыток продвижения противника, бои продолжаются.

На Северском направлении враг пытался прорваться в районе Федоровки, получил отпор.

На Краматорском направлении противник семь раз атаковал позиции Сил обороны в районах Часового Яра, Белой Горы и в сторону Ступочек, один бой продолжается.

На Торецком направлении сегодня захватчик дважды атаковал в районах Дилиевки и Торецка. Враг КАБами ударил по Константиновке.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 32 попытки потеснить украинских защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Маяк, Миролюбовка, Новоэкономическое, Родинское, Гродовка, Миролюбовка, Сухой Яр, Лисовка, Чунишино, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Ореховое и Дачное. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 30 атак, боевые столкновения продолжаются.

Сегодня на Новопавловском направлении противник семь раз атаковал вблизи населенных пунктов Ялта, Зеленый Гай, Воскресенка, Шевченко и Камышеваха. До сих пор продолжаются бои в четырех локациях. Враг нанес авиаудар по Гавриловке.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары по Белогорью и Железнодорожному.

На Ореховском направлении враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Малокатериновка и Кушугум, одну атаку захватчиков отбили украинские подразделения вблизи Плавней.

На Приднепровском направлении боевое столкновение пока продолжается. Также вражеская авиация нанесла авиаудары по Веревке и Одрадокаменке.

На других направлениях фронта существенных изменений ситуации не зафиксировано.

 

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 076 940 военных.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 870 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 1 танк, 8 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 291 дрон и другую технику врага.

