Россияне атакуют почти на всех направлениях: Генштаб описал ситуацию на фронте

На фронте с начала суток 4 августа произошло 76 боевых столкновений. Российские оккупанты атакуют почти на всех направлениях, больше всего - на Покровском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 13 боестолкновений, из которых одно продолжается.
Кроме того, враг нанес 11 авиаударов, сбросил 21 управляемую авиабомбу, а также совершил 195 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять атак вражеских войск. Враг пытается продвинуться в сторону Казачьей Лопани, Гоптовки и Колодезного, а также вблизи Красного Первого.
На Купянском направлении российские оккупанты дважды пытались прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Голубовка.
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 16 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Мирное, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и в сторону Дроновки и Серебрянки. Три боестолкновения продолжаются.
На Северском направлении противник атаковал позиции наших защитников в районе Выемки.
Одну вражескую атаку отбили наши защитники в районе Часового Яра на Краматорском направлении.
На Торецком направлении враг совершил четыре штурмовые действия в районе Торецка и Щербиновки. Один бой до сих пор продолжается.
На Покровском направлении российские захватчики совершили 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономичное, Красный Лиман, Сухецкое, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новоукраинка и Зеленый Кут.
Силы обороны сдерживают натиск и отбили двадцать две атаки противника, три боестолкновения продолжаются. Авиация противника сбросила авиабомбы на Доброполье.
На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Зеленый Гай, Поддубное и Малиевка. Силы обороны отбили три вражеских штурма, еще одна атака продолжается.
На Гуляйпольском направлении враг один раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе Малиновки. Авиаудары вражеской авиации пришлись по Белогорью и Успеновке.
На Ореховском направлении захватнические подразделения атаковали позиции наших защитников в сторону Новоандреевки. Авиация агрессора нанесла авиаудар по району Малокатериновки.
На Приднепровском направлении украинские воины отбили три атаки оккупантов, еще одно боестолкновение продолжается.
По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла ориентировочно 1 057 140 военных.
В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1010 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 1 танк, 8 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, 77 дронов и другую технику врага.