Россияне атакуют почти на всех направлениях: Генштаб описал ситуацию на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло 13 боестолкновений, из которых одно продолжается.

Кроме того, враг нанес 11 авиаударов, сбросил 21 управляемую авиабомбу, а также совершил 195 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять атак вражеских войск. Враг пытается продвинуться в сторону Казачьей Лопани, Гоптовки и Колодезного, а также вблизи Красного Первого.

На Купянском направлении российские оккупанты дважды пытались прорвать нашу оборону в районе населенного пункта Голубовка.

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 16 атак на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Грековка, Мирное, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и в сторону Дроновки и Серебрянки. Три боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении противник атаковал позиции наших защитников в районе Выемки.

Одну вражескую атаку отбили наши защитники в районе Часового Яра на Краматорском направлении.

На Торецком направлении враг совершил четыре штурмовые действия в районе Торецка и Щербиновки. Один бой до сих пор продолжается.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 25 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Новоэкономичное, Красный Лиман, Сухецкое, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новоукраинка и Зеленый Кут.

Силы обороны сдерживают натиск и отбили двадцать две атаки противника, три боестолкновения продолжаются. Авиация противника сбросила авиабомбы на Доброполье.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Зеленый Гай, Поддубное и Малиевка. Силы обороны отбили три вражеских штурма, еще одна атака продолжается.

На Гуляйпольском направлении враг один раз пытался прорвать оборону наших защитников в районе Малиновки. Авиаудары вражеской авиации пришлись по Белогорью и Успеновке.

На Ореховском направлении захватнические подразделения атаковали позиции наших защитников в сторону Новоандреевки. Авиация агрессора нанесла авиаудар по району Малокатериновки.

На Приднепровском направлении украинские воины отбили три атаки оккупантов, еще одно боестолкновение продолжается.