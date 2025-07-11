Россияне атакуют почти на всех направлениях: где идут самые горячие бои

С начала суток противник нанес 57 авиационных ударов, сбросил 82 КАБ, совершил 1178 ударов дронами-камикадзе и 3972 обстрела позиций наших войск.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 15 боестолкновений с российскими захватчиками, в настоящее время идет три боестолкновения. Враг нанес 8 авиационных ударов, сбросив 15 управляемых бомб, совершил 317 обстрелов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска отражали две атаки врага в районе Зеленого и в направлении Петро-Ивановки, одно боестолкновение продолжается. От авиационных ударов противника пострадали районы населенных пунктов Великий Бурлук, Перовское, Отрадное и Ольховатка.

На Купянском направлении противник совершил пять атак на позиции наших войск. Бои шли в районах населенных пунктов Голубовка, Загрызово и в направлении Песчаного.

На Лиманском направлении российские войска 32 раза штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Новый Мир, Карповка, Среднее, Глущенково, Колодязи и в направлениях Шандриголово, Торского и Серебрянки, до сих пор бои не утихают в девяти локациях.

На Северском направлении украинские воины сегодня отбили пять попыток наступления на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться вблизи Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении Силы обороны останавливали три вражеские атаки в направлениях Предтечино, Ступочек и Белой Горы, сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 10 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка, Русин Яр, Яблоновка и в направлениях Плещеевки, Катериновки. Силы обороны сдерживают натиск противника и уже отбили девять штурмовых действий.

На Покровском направлении враг совершил 45 попыток потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономичное, Миролюбовка, Луч, Новосергиевка, Удачное, Муравка, Новоукраинка, Дачное, Котлино, Ореховое, Алексеевка, Малиновка, Лисовка, Шевченко и в направлении Покровска, Сергеевки и Родинского.

Продолжаются три боестолкновения. Авиация агрессора нанесла удары КАБами по районам населенных пунктов Владимировка, Родинское, Новоалександровка, Новопавловка, Суворово и Покровск.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 121 и ранили 77 оккупантов, уничтожили шесть мотоциклов, автомобиль, пушку, терминал спутниковой связи, пять БПЛА, две антенны БПЛА и пункт управления БПЛА; также повредили две пушки, три мотоцикла и 15 укрытий для личного состава захватчиков.

На Новопавловском направлении враг 12 раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Запорожье, Толстой, Поддубное, Новополье, Новоселка и Зеленое Поле. Авиаударам подверглись Январское и Великомихайловка.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары в районах Полтавки, Гуляйполя.

На Ореховском направлении противник совершил одну атаку на позиции наших защитников в районе Каменского, кроме того нанес авиаудары в районах Новоандреевки и Приморского.

На Приднепровском направлении агрессор проводил шесть бесполезных атак в сторону позиций наших защитников. Авиаудары неуправляемыми авиационными ракетами получили Львов и Ольговка.