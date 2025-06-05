Россияне атакуют почти на всех направлениях: где идут самые горячие бои

На фронте с начала суток 5 июня произошло 99 боевых столкновений. Российские оккупанты продолжают активно штурмовать на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ

На Харьковском направлении враг пытается продвинуться в районе Волчанска, сейчас идет бой.

Силы обороны успешно остановили две попытки противника продвинуться вперед на Купянском направлении, в районах населенных пунктов Западное и Петропавловка.

На Лиманском направлении враг 12 раз атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Редкодуб, Карповка, Зеленая Долина, Торское и в сторону Григорьевки. Сейчас продолжаются бои в трех локациях.

На Северском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения вблизи Верхнекаменского. Силы обороны успешно остановили две попытки оккупантов продвинуться вперед, еще один бой не завершен.

На Краматорском направлении за сегодня состоялось два боевых столкновения в районах Часового Яра и Курдюмовки, один штурм захватчиков Силы обороны успешно остановили, еще один - до сих пор продолжается.

На Торецком направлении противник атаковал в районах населенных пунктов Дилиевка, Торецк, Нелиповка, Щербиновка и в направлении населенных пунктов Александро-Калиново, Яблоновка, Русин Яр, осуществив 13 попыток улучшить свое положение. Два боевых столкновения пока продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 42 попытки вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Полтавка, Миролюбовка, Малиновка, Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Котлино, Новосергиевка, Новоалександровка, Ореховое, Новоукраинка, Андреевка и в сторону Покровска и Алексеевки. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 38 вражеских атак.

Сегодня на Новопавловском направлении подразделения оккупантов 13 раз атаковали позиции наших войск вблизи населенных пунктов Багатир, Константинополь, Ривнополь, Новоселка, Зеленое Поле и в сторону Алексеевки. Одна атака продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении враг пять раз безуспешно пытался прорвать оборону наших защитников в районе Малиновки. Авиация противника нанесла авиаудары по районам Малиновки, Полтавки, Ольговского и Гуляйполя.

На Ореховском направлении вблизи Степного, Малых Щербаков и в направлении Новоандреевки захватчики совершили четыре тщетные атаки на позиции наших защитников. Также, под ударами неуправляемых авиационных ракет оказались Новоандреевка и Каменское.

На Приднепровском направлении враг один раз безуспешно пытался приблизиться к укреплениям наших защитников. Противник нанес авиаудар по району города Херсон.

На Курском направлении украинские защитники отбили семь атак захватчиков. Также противник нанес 4 авиационных удара, сбросив при этом шесть управляемых бомб, совершил 86 артиллерийских обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах, в том числе один - из реактивной системы залпового огня