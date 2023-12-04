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Россияне атакуют Харьковскую область "Шахедами": куда летят дроны

Коллаж РБК-Украина
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 4 декабря, вечером запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине. Под угрозой атаки Харьковская область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВС Украины.

Ранее военные сообщали об угрозе ударных БпЛА для Харьковской области.

"Несколько групп ударных БпЛА типа "Shahed" в Шевченковском и Балаклейском районах Харьковской области. Направление движения - юго-восточное (Изюмский район)", - добавили в Воздушных силах.

Дроны двигаются к Чугуеву

Воздушные силы сообщают, что по состоянию на 21:21 вражеские "шахеды" приближаются к городу Чугуеву в Харьковской области.

Ночная атака 4 декабря

Российские войска вчера поздно вечером, 3 декабря, запустили по территории Украины несколько групп ударных дронов типа "Шахед". Воздушную тревогу объявляли в ряде южных, центральных и западных областей.

По сообщениям Воздушных сил, вражеские дроны долетели до Львовской и Ивано-Франковской областей.

В Хмельницкой области сообщали о работе ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших и повреждений строений.

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