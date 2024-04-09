Россияне атакуют артиллерией и авиацией. В ВСУ рассказали о ситуации возле Часового Яра

"Ситуация контролируемая. Противника ни в городе, ни в окрестностях нет. Но враг использует преимущество в воздухе, в ракетах, в артиллерийских боеприпасах, чтобы достичь своей цели - выйти на границы Донецкой области", - отметил Волошин.

По его словам, тактика врага неизменна - большое количество пехоты и штурмовые действия.

"Штурмовые группы заезжают на БМП, атакуют при поддержке артиллерии и авиации, которая донимает КАБ. Россияне стягивают время от времени большое количество артиллерии, несмотря на то, что идет наша масштабная контрбатарейная борьба", - рассказал спикер.

Он отметил, что большая часть ударов приходится по Часовому Яру.

По словам Волошина, враг пытается подвести своих военных максимально близко к линии столкновения, чтобы они перешли к штурму, но наши защитники делают возможное и невозможное, отражая эти штурмы.