Россияне атакуют на 12 направлениях: Генштаб доложил о ситуации на фронте

Российские обстрелы

Сегодня захватчики снова наносят поражения по районам приграничных с РФ населенных пунктов. В частности, артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты:

Янжуловка Черниговской области;

Кучеровка, Славгород, Угроиды, Хлебороб, Ревякино Сумской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили три атаки захватчиков, еще два боестолкновения продолжаются. Также враг нанес девять авиационных ударов, применив при этом 20 управляемых авиационных бомб и осуществил 163 обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

"Четыре атаки отбили украинские воины в районах населенных пунктов Зеленое, Фиголевка, Западное и в сторону Петро-Ивановки на Южно-Слобожанском направлении", - говорится в сообщении.

На Купянском направлении враг дважды пытался продвинуться на позиции украинских подразделений в районе Богуславки.

На Лиманском направлении сегодня агрессор восемь раз атаковал в районах Грековки и в направлениях Григорьевки и Шандриголово.

На Северском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки вблизи Серебрянки, еще два боестолкновения вблизи Верхнекаменского и Григорьевки продолжаются.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну попытку продвижения врага вблизи Ступочек.

На Торецком направлении противник десять раз атаковал позиции наших войск в районах Александро-Калиново, Русиного Яра, Торецка, Щербиновки и Яблоновки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 29 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Новоэкономичное, Разино, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Ореховое, Алексеевка, Полтавка, Котлино и в направлениях населенных пунктов Покровск, Белицкое, Новоукраинка, Новопавловка, Заповедное, Родинское. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Новопавловском направлении наши защитники отражали атаки врага в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Поддубное, Мирное и в сторону населенного пункта Темировка. Три из четырех наступательных действий врага отбиты, одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении с начала суток боестолкновений не происходило. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.

На Ореховском направлении захватчики активных действий не проводили.

На Приднепровском направлении враг совершил три попытки продвинуться в направлении Приднепровского. Кроме того, сбросил управляемые авиационные бомбы на населенный пункт Львовское.