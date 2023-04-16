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Россияне атаковали Запорожскую область: повреждены дачные дома

Фото: россияне атаковали Запорожскую область (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 16 апреля, военные РФ в очередной раз обстреляли территории Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВ Юрия Малашко.

"Оккупанты продолжают терроризировать мирных жителей Запорожской области Вечером враг коварно атаковал дачные дома. Выбиты стекла, разбиты фасады, машины", - сообщил Малашко.

По данным главы ОВА, в результате вражеского обстрела обошлось без жертв.

Сейчас, по его словам, все профильные службы работают на месте прилета: ликвидируют последствия атаки и фиксируют очередное военное преступление РФ.

Напомним, мы сообщали, что сегодня в Запорожье прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Кроме того, мы сообщали, что в ночь на 16 апреля русские войска обстреляли Запорожье и область. В городе Камышеваха в результате атаки разрушена церковь.

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