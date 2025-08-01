Россияне атаковали Запорожский район: есть жертва и раненые

По словам Федорова, 1 августа в результате российских ударов по Запорожскому району пострадали двое мирных жителей.

"Россияне продолжают атаки на Запорожскую область. В Веселянке в результате попадания в частный дом погиб 63-летний мужчина. В Малокатериновке из-за обстрела поврежден дом, произошел пожар. 65-летний мужчина ранен. Ему оказывается вся необходимая помощь", - говорится в первом сообщении.

Позже Федоров добавил, что количество пострадавших от ночной атаки на Запорожский район увеличилось.

По словам чиновника, были ранены 36-летняя и 77-летняя женщины. Одна из них получила повреждения в Веселянке, а другая - в Малокатериновке. Им оказали всю необходимую помощь.