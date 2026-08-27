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Россияне атаковали Запорожье, Полтавскую область и Кривой Рог: все последствия атаки

03:29 27.08.2026 Чт
2 мин
В Кривом Роге попали по промышленному предприятию
aimg Екатерина Коваль
Фото: спасатели работают на месте попадания (Getty Images)

В ночь на 27 августа Россия атаковала сразу несколько областей Украины. В Запорожье три человека получили ранения, а в Кривом Роге попадания по промышленному предприятию ранили еще двух человек.

РБК-Украина рассказывает о всех последствиях российской атаки на города Украины.

Последствия в Запорожской области

По словам Федорова, в результате атаки пострадали двое мужчин и одна женщина – всем им уже оказали медицинскую помощь.

Также поврежден автомобиль и несколько зданий, на месте попадания вспыхнул пожар.

Ситуация в Полтавской области

Об ударе сообщили и в областной военной администрации Полтавщины - по их данным, регион оказался под атакой, детали последствий уточняются.

Что известно о Кривом Роге

Глава Криворожской городской администрации Александр Вилкул сообщил, что город атаковали двумя баллистическими ракетами, не исключив возможных новых пусков.

Позже стало известно, что поражено промышленное предприятие города - два человека получили ранения, не тяжелые.

Эта ночная атака стала частью более широкого удара по нескольким регионам Украины. В то же времяв Киеве раздались взрывы - Воздушные силы предупреждали о баллистической ракете, которая курсом с Черниговщины направлялась на столицу.

Ранее в тот вечер советник президента предупреждал о подготовке целенаправленных ударов по торговым сетям в Украине - по его словам, у посетителей торговых центров будет всего одна-две минуты на эвакуацию после сигнала тревоги.

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ЗапорожьеКривой РогПолтавская областьВойна в Украине