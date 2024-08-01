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Россияне атаковали Украину "Искандерами" и "Шахедами": как отработала ПВО

Фото: ПВО сбила все семь дронов, запущенных РФ по Украине 1 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в ночь на 1 августа атаковали Украину дронами и баллистикой. ПВО удалось сбить все российские "Шахеды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"В ночь на 1 августа противник ударил баллистическими ракетами "Искандер-М" из Воронежской области и Крыма, а также ударными БПЛА типа "Shahed" с направлений мыс Чауда (Крым) и Курск", - говорится в сообщении.

По данным генерала, радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение семи "Шахедов".

"Все сбиты противовоздушной обороной в Киевской, Полтавской, Херсонской и Днепропетровской областях", - добавил Олещук.

Атака РФ по Украине

После массированной дроновой атаки РФ по Украине в ночь на 31 июля, российские войска снова запустили дроны и баллистику по территории страны.

В Украине несколько раз объявлялась тревога, а в Киевской области работала ПВО. Уже утром стало известно, что в Киевской области двое людей пострадали из-за падения обломков БПЛА. Также повреждены дома.

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