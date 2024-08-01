Россияне атаковали Украину "Искандерами" и "Шахедами": как отработала ПВО

Атака РФ по Украине

После массированной дроновой атаки РФ по Украине в ночь на 31 июля, российские войска снова запустили дроны и баллистику по территории страны.

В Украине несколько раз объявлялась тревога, а в Киевской области работала ПВО. Уже утром стало известно, что в Киевской области двое людей пострадали из-за падения обломков БПЛА. Также повреждены дома.

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