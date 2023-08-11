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Россияне атаковали столицу "Кинжалами", все ракеты сбили, - КГВА

Фото: силы ПВО уничтожили "Кинжалы", выпущенные на столицу (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Во время сегодняшней воздушной тревоги россияне атаковали Киев ракетами "Кинжал". Все враждебные цели удалось сбить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера КГВА Михаила Шаманова в эфире телеканала "Киев24".

"Киев был атакован аэробалистическими ракетами типа "Кинжал". Должны поблагодарить наши силы противовоздушной обороны за сбивание ракет. Всю информацию о количестве впоследствии предоставят Воздушные силы", - рассказал Шаманов.

В свою очередь он добавил, что были зафиксированы падение обломков на территории детской больницы в Оболонском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Новая ракетная атака россиян по Украине

Напомним, сегодня в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу. Причиной тому стал взлет российского истребителя МиГ-31К, который является потенциальным носителем ракет "Кинжал".

Так, в Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности. Громкие взрывы раздавались в Киеве, также о звуках взрывов сообщали в Хмельницкой и Киевской области.

Впоследствии местные власти сообщили о падении обломков на территорию одной из детских больниц столицы в Оболонском районе Киева. Кроме того, в этом районе обломки упали на улице Богатырской, где повреждена крыша частного дома.

Также на Оболони обнаружили обломок на открытой местности в одном из дачных кооперативов. Пострадавших нет.

Детальнее о сегодняшней масштабной тревоге в стране читайте в материале РБК-Украина.

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