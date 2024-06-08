Россияне атаковали "скорую" в Херсонской области: есть пострадавшие

По данным главы ОВА, в одном из населенных пунктов Белозерской громады оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на бригаду медиков, которые спешили на вызов.

В результате обстрела у водителя диагностировали взрывную травму и контузию. Фельдшер не пострадала, однако обоих эвакуировали в безопасное место.

"Также в больницу госпитализировали 50-летнего мужчину, который попал под вражеский обстрел. У него - взрывная травма и ранение ноги. Медики дообследуют пострадавшего", - добавил Прокудин.

