Россияне атаковали "скорую" в Херсонской области: есть пострадавшие

Российские военные сегодня, 8 июня, атаковали машину скорой помощи в Херсонской области. В результате ранен водитель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.
По данным главы ОВА, в одном из населенных пунктов Белозерской громады оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на бригаду медиков, которые спешили на вызов.
В результате обстрела у водителя диагностировали взрывную травму и контузию. Фельдшер не пострадала, однако обоих эвакуировали в безопасное место.
"Также в больницу госпитализировали 50-летнего мужчину, который попал под вражеский обстрел. У него - взрывная травма и ранение ноги. Медики дообследуют пострадавшего", - добавил Прокудин.
Напомним, что ранее сегодня в Никопольском районе Днепропетровской области российские военные атаковали спасателей. Это произошло во время повторного обстрела.
Заметим, что в последнее время россияне намеренно бьют по 2 раза в одну цель, чтобы во вражеский удар попали экстренные службы. Под огнем оккупантов неоднократно оказывались медики, спасатели и правоохранители.
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