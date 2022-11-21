Россияне атаковали полицейских, проводивших эвакуацию людей в Бахмуте (видео)

"Отца и дочь правоохранители забрали с улицы, по которой проходит линия фронта. Мужчина был ранен и нуждался в медицинской помощи. Расстояние до эвакуационного авто преодолевали бегом, потому что над головой появились российские БПЛА и начался обстрел жилищного сектора", - говорится в сообщении.

По информации полицейских, в последние дни враг непрерывно атакует Бахмут. Благодаря скорым и слаженным действиям полицейских и волонтеров отец, дочь, другие жители опасного района и даже пес были спасены. Всех доставили в Покровское общество, а дальше - эвакуационным поездом в более безопасные регионы.

Инспектор по коммуникации Бахмутского райотдела полиции Павел Дяченко рассказал, что семья жила в частном секторе прямо у линии боевых действий. Эвакуация прошла успешно, никто не пострадал. В области остается 500 538 человек, однако полностью безопасных мест сейчас в Донецкой области нет.