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Россияне атаковали полицейских, проводивших эвакуацию людей в Бахмуте (видео)

Фото: Россияне атаковали полицейских, проводивших эвакуацию людей в Бахмуте (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители проводили эвакуацию гражданских в Бахмуте (Донецкая область), но прямо в этот момент начался российский обстрел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Донецкой области.

"Отца и дочь правоохранители забрали с улицы, по которой проходит линия фронта. Мужчина был ранен и нуждался в медицинской помощи. Расстояние до эвакуационного авто преодолевали бегом, потому что над головой появились российские БПЛА и начался обстрел жилищного сектора", - говорится в сообщении.

По информации полицейских, в последние дни враг непрерывно атакует Бахмут. Благодаря скорым и слаженным действиям полицейских и волонтеров отец, дочь, другие жители опасного района и даже пес были спасены. Всех доставили в Покровское общество, а дальше - эвакуационным поездом в более безопасные регионы.

Инспектор по коммуникации Бахмутского райотдела полиции Павел Дяченко рассказал, что семья жила в частном секторе прямо у линии боевых действий. Эвакуация прошла успешно, никто не пострадал. В области остается 500 538 человек, однако полностью безопасных мест сейчас в Донецкой области нет.

Напомним, что украинским военным удалось гранатами метко атаковать позиции российских оккупантов под Бахмутом (Донецкая область).

Российские оккупанты ведут круглосуточные штурмы под Бахмутом и Авдеевкой, понеся при этом серьезные потери. ВСУ в ответ наносят огневое поражение всем видам вооружений.

Под Бахмутом продолжают идти тяжелые бои, ВСУ продолжают контрнаступление в Луганской области, а в Херсонской области российские войска переходят в оборону.

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