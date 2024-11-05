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Россияне атаковали объект инфраструктуры в Запорожье, есть пострадавшие

Иллюстративное фото (t.me)
Автор: Валерия Полищук

Российские захватчики нанесли удар по Запорожью. Они попали по объекту инфраструктуры города.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По предварительной информации, в результате российской атаки получили ранения два человека. 

"Масштабы разрушений устанавливаются", - отметил он. 

При этом Федоров призвал жителей региона не пренебрегать правилами безопасности. 

Ситуация в Запорожской области

В октябре в СМИ появилась информация о возможных планах российских войск осуществить масштабное наступление для установления контроля над Запорожьем. Также оккупанты активизировали воздушные атаки на город, используя управляемые авиационные бомбы.

Недавно в сети появились сообщения о том, что российские войска взяли под контроль поселок Левадное в Запорожской области. ВСУ подтвердили продвижение врага в этом направлении.

Кроме того, военные предупредили о возможной опасности на южном фронте. Несколько источников в военных и политических кругах, с которыми общалась РБК-Украина, выразили опасения, что оккупанты могут начать наступательные действия на территории Запорожской области.

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