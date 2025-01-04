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Россияне атаковали Никополь, повреждена пожарная часть (фото)

Фото: россияне атаковали Никополь 4 января, повреждена пожарная часть (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали Никополь дроном 4 января. Повреждена пожарная часть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"В Никополе враг ударил по территории подразделения ГСЧС", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, утром оккупанты атаковали Никополь.

"Прицельно ударили по территории пожарной части. К счастью, личный состав пожарно-спасательного подразделения не пострадал", - отметили в ГСЧС.

В частности, в результате удара выбиты окна пожарного депо.

 

Последствия обстрела Никополя, повреждена пожарная часть (facebook.com/MNSDNE)

 

Обстрелы Никополя

Российские войска постоянно атакуют Никополь Днепропетровской области. Каждый деть не обходится без обстрелов.

Оккупанты целятся по городу с территории временно захваченного Энергодара Запорожской области, где расположена Запорожская АЭС.

Эти города друг от друга отделяет река Днепр. Поэтому захватчики легко достают до Никополя как артиллерией, так и дронами.

Например, российские войска дроном атаковали центральный рынок в Никополе в конце декабря. Много людей были ранены.

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