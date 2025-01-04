Россияне атаковали Никополь, повреждена пожарная часть (фото)

Обстрелы Никополя

Российские войска постоянно атакуют Никополь Днепропетровской области. Каждый деть не обходится без обстрелов.

Оккупанты целятся по городу с территории временно захваченного Энергодара Запорожской области, где расположена Запорожская АЭС.

Эти города друг от друга отделяет река Днепр. Поэтому захватчики легко достают до Никополя как артиллерией, так и дронами.

Например, российские войска дроном атаковали центральный рынок в Никополе в конце декабря. Много людей были ранены.

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