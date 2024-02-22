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Оккупанты ударили из РСЗО по Николаевской области: есть раненый

Николаев, Четверг 22 февраля 2024 08:17
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Оккупанты ударили из РСЗО по Николаевской области: есть раненый Фото: оккупанты ударили из РСЗО по Николаевской области, есть раненый (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли Николаевскую область в четверг, 22 февраля. Под удар РСЗО попало село Лиманы, есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Николаевской ОВА Виталия Кима, Силы обороны юга Украины.

"Сегодня, 22 февраля, в 05:20 из РСЗО враг ударил по с. Лиманы Галициновской общины", - рассказал Ким.

По предварительной информации, пострадал один человек - медицинская помощь оказана на месте.

"Один жилой дом разрушен, несколько близлежащих - повреждено. Возникший пожар оперативно ликвидирован", - добавил глава ОВА.

Фото с места обстрела села Лиманы Николаевской области (t.me/SJTF_Odes)

Как добавили в Силах обороны юга Украины, ранения получил 73-летний мужчина.

Обстрел Украины

Россияне ночью 22 февраля атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа "Шахед". Противник атаковал Украину 10 ударными беспилотниками из российского Приморско-Ахтарска. Также враг применил противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря.

В результате боевой работы сил ПВО уничтожено 8 дронов россиян в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.

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