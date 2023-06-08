Россияне атаковали управляемыми бомбами Херсонскую область

"Только что террористы обстреляли управляемыми авиационными бомбами город Берислав и Бериславский район, и мы сейчас только устанавливаем последствия от этих бомбардировок, поэтому можем в очередной раз констатировать, что российский режим показывает свое террористическое лицо", - сообщил министр внутренних дел.

Он также обратился с просьбой ко всем, кто помогает ликвидировать последствия катастрофы.

"Нам четко надо работать всем вместе. Единой командой в единой системе. Мы должны знать, сколько у нас плавсредств, сколько у нас сил - людей и техники. Поэтому большая просьба ко всем, кто привлекается и имеет желание и в дальнейшем участвовать в ликвидации последствий. Сначала обращаться в Штаб ликвидации последствий, он работает круглосуточно. Ведь только вместе мы можем доказать, что являемся несокрушимой нацией", - подчеркнул Клименко.

Ситуация в Херсонской области

Россияне почти ежедневно обстреливают Херсон и всю деоккупированную часть области. Для атаки враг использует минометы, артиллерию и авиацию.

Однако на левобережье Херсонской области, которое сейчас остается оккупированным, также раздаются звуки взрывов. Ведь Силы обороны постоянно уничтожают склады боеприпасов, технику, живую силу и логистические пути войск РФ.

Бериславский район является одним из тех, которые россияне обстреливают почти ежедневно.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на вторник, 6 июня, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС. Это привело к тому, что ряд населенных пунктов в Херсонской и других областях ушли под воду.

Самая сложная ситуация в Херсонской области, где уже затоплено 600 кв. км. При этом левый берег Днепра, пока находящийся под враждебной оккупацией, пострадал больше всего. Однако россияне не помогают жителям в затопленных районах, а наоборот, запрещают эвакуироваться.

Кроме того, в оккупированных Олешках из-за затопления погибли три человека, а в Васильевке Николаевской области известно об одной жертве.

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