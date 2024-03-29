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Россияне атаковали Каменский район Днепропетровской области: есть раненый

Фото: россияне атаковали Каменский район Днепропетровской области (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Российские войска ночью 29 марта атаковали Каменский район в Днепропетровской области. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"В результате последней вражеской атаки, есть раненый в Каменском районе. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии", - написал Лысак.

Также глава Днепропетровской ОВА заявил, что целями врага являются объекты критической инфраструктуры и люди.

"Основная цель врага – наши люди и объекты жизнеобеспечения", - заявил Сергей Лысак.

Атака россиян по Днепропетровской области

Ночью 29 марта, российские войска атаковали Днепропетровскую область. Воздушные Силы сообщали об угрозе беспилотников.

Сообщалось, что после вражеского удара в некоторых районах Каменского Днепропетровской области пропал свет.

Позже стало известно, что россияне атаковали объекты критической инфраструктуры в Днепропетровской области.

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Днепропетровская область