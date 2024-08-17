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Россияне атаковали КАБом Мирноград: известно о погибшем и раненых

Фото: последствия удара по дому (t.me/VadymFilashkin)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня вечером, 18 августа, россияне нанесли удар КАБом по фронтовому городу Мирноград в Донецкой области. Известно о погибшем и пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина и собственных корреспондентов.

Чиновник уточнил, что россияне попали в недостроенную 9-этажку. Достоверно известно об 1 погибшем и 4 раненых.

"Вероятно, есть и другие пострадавшие - эту информацию устанавливаем. Спасательная операция продолжается", - написал Филашкин.

Дополнительно глава Донецкой ОВА призвал жителей быть ответственными и эвакуироваться.

Кроме того, свидетелями удара стали журналисты РБК-Украина. По данным наших корреспондентов, российский КАБ попал по дому и супермаркету. От многоэтажки, в которую прилетела вражеская авиабомба, почти ничего не осталось.

 

Напомним, что 16 августа и. о. начальника Мирноградской ГВА Юрий Третьяк сообщил, что россияне находятся в 6 километрах от Мирнограда. В городе по состоянию на тот день, оставались еще около 20 тысяч человек.

"Сейчас линия боевого столкновения - примерно в шести километрах от города Мирнограда. Люди выезжают, но не так быстро, живо, как хотелось бы, как того требует ситуация. В первую очередь мы стараемся организовать эвакуацию детей и пожилых людей, которым трудно самим себя обслуживать, у которых есть проблемы с передвижением. Многие люди выезжают сами все же. Потому что постоянно слышны взрывы, постоянно артиллерийские обстрелы, слышно даже на окраинах громады", - рассказал Третьяк.

Также он добавил, что всех людей из Мирнограда планируют вывезти до конца августа. Кроме того, к эвакуации призывают и жителей Покровска.

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