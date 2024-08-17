Россияне атаковали КАБом Мирноград: известно о погибшем и раненых

Напомним, что 16 августа и. о. начальника Мирноградской ГВА Юрий Третьяк сообщил, что россияне находятся в 6 километрах от Мирнограда. В городе по состоянию на тот день, оставались еще около 20 тысяч человек.

"Сейчас линия боевого столкновения - примерно в шести километрах от города Мирнограда. Люди выезжают, но не так быстро, живо, как хотелось бы, как того требует ситуация. В первую очередь мы стараемся организовать эвакуацию детей и пожилых людей, которым трудно самим себя обслуживать, у которых есть проблемы с передвижением. Многие люди выезжают сами все же. Потому что постоянно слышны взрывы, постоянно артиллерийские обстрелы, слышно даже на окраинах громады", - рассказал Третьяк.

Также он добавил, что всех людей из Мирнограда планируют вывезти до конца августа. Кроме того, к эвакуации призывают и жителей Покровска.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.