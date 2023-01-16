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Россияне атаковали Херсонскую область с танков, артиллерии и РСЗО: три человека погибли

Иллюстративное фото: россияне атаковали Херсонскую область из танков, артиллерии и РСЗО (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные 90 раз атаковали территорию Херсонской области. Захватчики били по мирным населенным пунктам из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

В частности, захватчики 21 раз обстреляли Херсон. Они атаковали жилые кварталы города.

Так, россияне целенаправленно ударили по зданию Красного Креста, городской больнице, центру реабилитации детей с инвалидностью, судостроительному заводу, объекту критической инфраструктуры и жилым домам.

Из-за российской агрессии за прошедшие сутки три человека погибли, 14 жителей Херсонской области получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, вчера россияне обстреляли помещение, где работают представители Красного Креста в Херсоне.

Ранее кафиры обстреляли медицинское учреждение в Херсоне.

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ХерсонВойна России против Украины